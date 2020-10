„Ich mal mir meinen eigenen Duden!“ – Unter diesem Motto steht das kreative Ferienprogramm zur neuen Sonderausstellung von Martin Lersch im LVR-Niederrheinmuseum Wesel. Dann bietet die Museumspädagogik des Museums (An der Zitadelle 14-20 in Wesel) kleinen und großen Besuchern kreative Workshops in den Herbstferien an.

Anlass ist die neue Sonderausstellung „NIEDERRHEINKUNST • HEIMAT und DUDEN. Malereien von Martin Lersch“, für die der Künstler bekannte Kunstwerke neu interpretiert und zu Buchstaben und Worten zusammengesetzt hat.

Die Workshops

Dienstags und donnerstags können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren gemeinsam mit der neuen Museumspädagogin Katharina Selent-Michel die Ausstellung erkunden.

Wie der Künstler füllen sie ein eigenes Buch mit selbstgemalten Bildern – als Inspiration dienen Tierdarstellungen aus der eigenen Sammlung des Weseler Museums.

Die eintägigen Workshops finden statt am 13., 15., 20. und 22. Oktober von 11 bis 14 Uhr.

Gestalten mit dem Künstler persönlich

Am Samstag, 17. Oktober, von 14 bis 17 Uhr können Jugendliche und Erwachsene gemeinsam mit dem Künstler selbst kreativ werden. In Begleitung von Martin Lersch gestalten sie in der Sonderausstellung ebenfalls ein Skizzenbuch basierend auf seinen Werken.

Bitte mitbringen ...

Die Teilnehmenden werden gebeten, ihre eigenen Malstifte mitzubringen. Ob Bleistift, Buntstifte, Filzstifte, Wachsmalkreide… den Künstlern sind hier kaum Grenzen gesetzt. Lediglich auf Wasserfarben, Acrylfarben u. ä. muss aus konservatorischen Gründen in den Ausstellungsräumen verzichtet werden. Skizzenbücher können ebenfalls gern selbst mitgebracht werden, sind aber auch zum Preis von 2 Euro pro Stück im Museum erhältlich.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr für die Workshops beträgt 3 Euro pro Person. Erwachsene haben zusätzlich den reduzierten Museumseintritt von 3 Euro zu entrichten. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erhalten freien Eintritt.

Alle Programme finden unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes statt. Die Teilnehmenden sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und ihre Kontaktdaten zu hinterlegen.

Begrenzte Plätze - Anmeldung empfohlen

Da die Plätze begrenzt sind, wird eine Anmeldung empfohlen. Buchungen und weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Kulturinfo Rheinland unter: info@kulturinfo-rheinland.de oder Telefon 02234/9921-555.

Die Sonderausstellung kann noch bis zum 10. Januar 2021 besucht werden.



Infos zum Museum

Mehr Infos unter: www.niederrheinmuseum-wesel.lvr.de oder bei

Museumspädagogik Katharina Selent-Michel MA, Telefon 0281/33996-312, E-Mail: niederrheinmuseum-wesel@lvr.de

Seit Anfang Oktober dieses Jahres bis 31. Dezember 2020 öffnet das Museum Dienstag bis Sonntag bereits um 10 Uhr.