In Zusammenarbeit mit dem DRK und der Kreisverwaltung Wesel werden am Samstag, 15. Januar, von 9 bis 14 Uhr Covid-19-Impfungen in der AOK-Geschäftsstelle Wesel an der Rheinstraße 10 angeboten.

Für die Impfungen sind keine Terminvereinbarungen erforderlich. Es kann daher zu Wartezeiten kommen. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen, wenn die Grundimmunisierung mindestens drei Monate zurückliegt. Für die Impfungen stehen die Wirkstoffe Biontech und Moderna zur Verfügung.

An diesem Tag keine Kundenberatung

Thomas Kortmann, Leiter der AOK-Geschäftsstelle in Wesel, bittet um Verständnis, dass am Aktionstag keine Kundenberatungen zur Sozialversicherung stattfinden können: „Am 15. Januar geht es hier nur ums Impfen und ich würde mich freuen, wenn viele Menschen aus dem Kreis Wesel das Angebot nutzen, um ihre eigene Gesundheit und die der anderen zu schützen.“