Die Zukunft ist das, was jeder Einzelne daraus macht. Genau da setzt die neue Initiative "Visiofy – Gestalte dein Morgen!" an.



Der von der Volksbank Rhein-Lippe eG geförderte und von der "Die Bildungsgenossenschaft - Beste Chancen für alle eG" ausgeschriebene Wettbewerb richtet sich an alle Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 13 der weiterführenden Schulen (auch Berufskolleg) im Geschäftsgebiet der Volksbank Rhein-Lippe eG (Dinslaken, Hamminkeln, Hünxe, Voerde und Wesel). Hierbei können alle Schulfächer berücksichtigt werden.

Welche Möglichkeiten gibt es, den Alltag zu erleichtern? Wie kann das Leben in der Zukunft aussehen? Mit welchen Ideen können Kinder und Jugendliche dazu beitragen, das Zusammenleben in der Zukunft zu gestalten. Gesucht werden kreative Unterrichtsideen und – projekte zum Thema Zukunft.

Für zehn Schulen bietet sich die Möglichkeit 1.500 Euro für die Durchführung einer Projektidee zu erhalten. Bis zum 12. November können Ideen eingereicht werden.

Den zehn besten Ideen winken tolle Preise

Eine Fachjury wählt im Herbst aus den eingereichten Beiträgen die zehn besten Wettbewerbsideen aus. Bei der Abschlussveranstaltung im VORUM der Volksbank Rhein-Lippe eG im Frühjahr 2022 gibt es die Chance auf einen der drei Hauptpreise in Höhe von 2.000 Euro für die Sieger-Schulen..

Marc Indefrey, Vorstandsmitglied der Volksbank Rhein-Lippe eG, freut sich: „Unsere Zusammenarbeit mit der Bildungsgenossenschaft ist echt ein Glücksfall! Wir haben gemeinsame Ziele und arbeiten nun mit vereinten Kräften daran, den jungen Menschen Gehör zu verschaffen. Wir sind heute schon sehr gespannt, welche Ideen die Teilnehmer für die Zukunft haben.“ Gemeinsame Werte verbinden die beiden Genossenschaften und Marc Indefrey stellt fest: „Die Vision der Volksbank Rhein-Lippe eG, für erfolgreiche Menschen in der Region da zu sein und die neue Initiative ergänzen sich hervorragend.“

Offen und reflektiert mit Umwelt und Zukunft beschäftigen

Roland Berger, Vorstand „Die Bildungsgenossenschaft – beste Chancen für alle eG“ ergänzt: „Wir möchten jungen Menschen die Möglichkeit bieten, ihre Begabungen zu entdecken, Potentiale zu entfalten und Ideen zu entwickeln und umzusetzen. In der gemeinsamen Initiative „Visiofy – Gestalte dein Morgen!“ dürfen sich Schüler offen und reflektiert mit ihrer Umwelt und ihrer Zukunft beschäftigen. Wir möchten sie unterstützen, aktiv zu sein und Erfahrungen sammeln zu können – sie gestalten ihre Zukunft, ihre Lebens- und Arbeitswelt.“

Die Website www.visiofy.de liefert weitere Informationen zum Wettbewerb.