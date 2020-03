Die ersten Sonnenstrahlen kündigen es an ... Zeit für den Kunsthandwerkermarkt im Deichdorfmuseum Bislich. Im und am Museum jede Menge zu sehen, zu bestaunen und um sich von Ideen und Ausstellungsteilen inspirieren zu lassen. Eigentlich egal wie das Wetter wird - hier kann man drinnen wie draußen gemütlich sitzen, einen Kaffee oder Tee genießen und sich ab und an den äußerst verlockenden Geruch des im eigenen Backhaus gebackenen Brotes um die Nase wehen lassen... Dazu gibt es kostenfreie Kids-Aktionen. Ideal auch für die Zeit vor oder nach einem Spaziergang am Rhein. Wann: Sa/So 7./8. März 2020. Einlass: 11.00-18.00 Uhr. Eintritt 2 Euro. Wo: Deichdorfmuseum Bislich, Dorfstraße 24, 46487 Wesel-Bislich.