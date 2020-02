Zum Weseler Rosenmontagsumzug verbrachte der designierte SPD-Landratskandidat Dr. Peter Paic einen Tag mit den Einsatzkräften des DRK Wesel. Als Praktikant wirkte Paic von den Vorbereitungen bis zum Abschluss des DRK Einsatzes zum Rosenmontagszug am Berliner Tor mit. Dabei gewann der SPD-Politiker bei Wind und Regen tiefe Einblicke in die Arbeit sowie in die vielschichtigen Aufgaben und Abläufe der Einsatzkräfte.

Das Treffen begann mit einer Einsatzbesprechung am Morgen und endete am frühen Abend – ein langer Tag für die ehrenamtlichen Rettungskräfte, die den Feiernden nicht nur zu dieser Gelegenheit ein unbeschwertes und ausgelassenes Feiern ermöglichen.Paic nutzte den Tag zum Austausch und „Selbsterleben“ – darüber hinaus wurden auch inhaltliche Themen diskutiert. Dies reichte vom Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Wesel über Fragen der Ausstattung und der Digitalisierung bis hin zu Ausbildungsfragen der Notfallsanitäterinnen und -sanitäter.

Der Dienst selbst verlief für die Karnevalszeit eher ruhig. Ein Einsatz und ein leichter Kinderbiss hatten die DRK-Kräfte schnell im Griff. Beim gemeinsamen Essen nach Dienstschluss bedankte sich Peter Paic bei Rainer Keller vom DRK Wesel und dem Einsatzleiter Sven Rosenkranz für den interessanten und spannenden Tag beim DRK. Den Helfern sprach Paic seinen Dank und Anerkennung für ihren ehrenamtlichen Einsatz aus: „Nur mit Helfern wie Euch im Hintergrund können Menschen sicher und ausgelassen feiern. Dafür habt ihr und all eure Kolleginnen und Kollegen meinen größten Respekt verdient. Hut ab und Danke!“