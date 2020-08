Das Jugendzentrum Karo in Wesel führt seine Angebote im Rahmen der Offenen Tür nach den Sommerferien fort. Diese entsprechen den Hygienevorschriften und den Bestimmungen des Landes NRW und der Stadt Wesel. Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 18 Jahre und werden in Kleingruppen bis zu zehn Personen durchgeführt.



Karo in Wesel

Dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags öffnet das Karo in Wesel jeweils von 16 bis 20 Uhr. Freitags und samstags ist das Haus von 17 bis 21 Uhr geöffnet. Das Karo-Team entwickelt mit den Kindern und Jugendlichen bedarfsgerechte Aktivitäten im Rahmen von Spiel, Spaß, Sport und Kreativität.

Jugendcafe Schepersfeld

Das Jugendcafe Schepersfeld (Andreas-Vesalius-Straße 15) öffnet darüber hinaus seine Pforten montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr. Auch hier richten sich die Angebote in Kleingruppen an Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 18 Jahren.

Weitere Informationen gibt es unter www.jz-karo.de oder unter Telefon 0281/3009999.