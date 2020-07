Bis Ende Oktober sollen Großveranstaltungen verboten bleiben. Das hält aber die Schützenvereine von Kleve bis Moers und von Hamminkeln bis Dinslaken nicht davon ab, für Ersatz zu sorgen.

Mit vielerorts sehr einfallsreichen, witzigen und unterhaltsamen Aktionen erfreu(t)en die Vereine ihre Mitglieder: Ganze Dörfer und Stadtviertel hissten die Vereinsbeflaggung, Musikkorps-Abteilungen unterhielten ihre Fans mit schmissigen Liedern, Vorständler versandten Videobotschaften über YouTube oder die Vereinshomepage.

Und die allermeisten Grünröcke zeigten sogar Solidarität mit befreundeten Vereinen, indem sie via Internet in die Nachbarschaft grüßten oder eine Abordnung auf einen kleinen Abstands-Umtrunk im Privatgarten einluden.

Die Aktionen hatten bloß einen Nachteil: Sie verklangen zum Teil ungehört - jedenfalls jenseits der jeweiligen Wirkungsgebiete. Das will der Weseler zügig ändern!

Hier also der Aufruf an Schützenvereinsvorstände, die von besonderen Aktionen berichten wollen: Ob diese Ersatz-Events bereits stattgefunden haben oder (wenn der Festtermin noch ansteht) demnächst aktuell werden - melden Sie sich in der jeweiligen Redaktion (s iehe unten ) und informieren Sie uns per Mail:

Der Weseler: redaktion@derweseler.de

Der Xantener: redaktion@derxantener.de

Gocher Wochenblatt: redaktion@gocherwochenblatt.de

Klever Wochenblatt: redaktion@kleverwochenblatt.de

Niederrheinanzeiger: redaktion@niederrheinanzeiger-dinslaken.de

Stadtanzeiger Emmerich/Rees: redaktion@stadtanzeiger-emmerich.de

Wochenmagazin Moers: redaktion@wochenmagazin-moers.de