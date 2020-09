Am Samstag, 12. September, kam es auf dem Vormholzer Ring in Witten zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer (48) schwer verletzt hat.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Wittener gegen 16 Uhr auf der abschüssigen Straße unterwegs.

In Höhe der Hausnummer 33 verlor der 48-Jährige beim Überfahren einer Bremsschwelle (Berliner Kissen) die Kontrolle über sein Rad, kam zu Fall und schlug mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Der Mann trug einen Fahrradhelm.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den schwerverletzten Wittener zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Bochumer Krankenhaus.

Die Ermittlungen im Bochumer Verkehrskommissariat dauern an.