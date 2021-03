Polizeibeamte haben am späten Sonntagabend, 28. Februar, nach Graffiti-Schmierereien in Witten-Bommern einen Tatverdächtigen festgenommen.

Im Rahmen ihrer Streife wurden die Polizisten gegen 22.30 Uhr auf "frische" Graffitis aufmerksam - diese befanden sich sowohl an der Mauer zwischen Fahrbahn und Fußweg der Ruhrbrücke sowie an der Kreuzung zwischen Husemannstraße und Ruhrbrücke.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde in unmittelbarer Tatortnähe ein 22-jähriger Mann aus Witten angetroffen. Bei der Kontrolle wurden bei ihm zum Graffiti passende Farbspraydosen aufgefunden.

Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Graffiti zu.

Die Ermittlungen des Wittener Kriminalkommissariats dauern an.