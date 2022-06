Die Kripo fahndet nach zwei Männern, die einen 55-jährigen Wittener am 12. Juni ausgeraubt haben. Es werden Zeugen gesucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ereignete sich die Tat am frühen Sonntagmorgen in der Wittener Innenstadt. Gegen 1 Uhr hielt sich der 55-Jährige im Bereich der Bushaltestelle "Witten Rathaus" auf, als er von zwei Unbekannten angesprochen wurde. Anschließend schlugen sie auf den Wittener ein und entwendeten unter anderem sein Handy und Bargeld. Die Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung und ließen den leicht verletzten Mann aus Witten zurück.

Täterbeschreibung

Einer der beiden Männer soll zwischen 17 und 19 Jahren alt und etwa 180 Zentimeter groß sein. Er habe eine kräftige, "bullige" Figur und sei mit einem grauen Trainingsanzug bekleidet gewesen.

Die zweite Person sei etwa 20 Jahre alt und 190 Zentimeter groß. Sie habe eine schlanke, trainierte Figur und soll zur Tatzeit ein weißes Unterhemd getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8310 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.