Auf der Straße "Im Esch" in Heven stießen am Freitag, 17. September, gegen 18.50 ein Auto und eine E-Bike-Fahrerin (38) zusammen.

Die Frau befuhr den Esch und wollte an der Kreuzung Sprockhöveler Straße geradeaus in die Kronenstraße fahren. Zu dieser Zeit kam ihr eine 18-jährige Wittener Autofahrerin entgegen. Als diese an der Kreuzung Sprockhöveler Straße nach links abbog, übersah sie nach ersten Feststellungen das entgegenkommende Fahrrad.

Bei der Kollision verletzte sich die E-Bike Fahrerin schwer und wurde mit einem Rettungswagen zum stationären Verbleib in ein Krankenhaus gebracht.