Zum "Globalen Klimastreik" am 19. März 2021 geht die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" wieder weltweit auf die Straße. Auch in Dortmund und Witten finden Aktionen statt. Moderator Marek Schirmer unterhält sich mit Sarah Mack von "Fridays for Future Dortmund" und Celine Dalbavie von "Students for Future" in Witten. Die Aktivistinnen erklären im Beitrag von "Antenne Witten", warum sie für Klimagerechtigkeit streiken.

Fridays for Future - Klimastreik in Dortmund und Witten Beitrag von Antenne Witten/NRW-vision

https://www.nrwision.de/mediathek/fridays-for-future-klimastreik-in-dortmund-und-witten-210315/

Thomas Westphal, Oberbürgermeister von Dortmund, nehme den Klimaschutz nicht ernst genug, sagt Sarah Mack. Wegen des Coronavirus findet der Klimastreik unter strengen Hygieneschutzverordnungen statt. Sarah Mack und Celine Dalbavie verraten, welche Regeln bei den Aktionen von "Fridays for Future" in Dortmund und Witten gelten.

🌻Abschluss des globalen Klimastreiks am Freitag 19.03.21 wird eine Lichter-Menschenkette sein.🌍

💡Um 19 Uhr werden wir auf dem Rathausplatz in Witten eine coronakonforme Kette von Menschen bilden, um mithilfe von Lichtern der Politik den Weg hin zu mehr Klimaschutz leuchten.

Komm einfach vorbei oder wenn Du magst bring sogar dein eigenes selbstgebasteltes Teelicht mit!

💭 Wie? Schnapp Dir ein Altglas und bastel Dir aus altem Papier ein Teelicht!

Notiere darauf wieso Du da bist und weshalb Du streikst! Was wünscht Du Dir? Was forderst Du?

Wir freuen uns darauf gemeinsam mit Dir den Rathausplatz zu erhellen, damit den Politiker*innen endlich ein Licht aufgeht! #nomoreemptypromises