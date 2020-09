Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 787 bestätigte Corona-Fälle, von diesen gelten 737 als genesen. Die Zahl der Infektionen ist damit innerhalb der letzten 24 Stunden um 6 gestiegen.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 4 Patienten mit Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 2 davon werden intensivmedizinisch betreut, keiner beatmet.

Die aktuell 35 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (1), Gevelsberg (4), Hattingen (3), Herdecke (4), Schwelm (8), Sprockhövel (1) und Witten (14). In Ennepetal und Wetter ist derzeit niemand am Corona-Virus erkrankt.

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (15), Ennepetal (48), Gevelsberg (81), Hattingen (114), Herdecke (72), Schwelm (85), Sprockhövel (57), Wetter (55) und Witten (210).

15 Menschen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sind mit oder an dem Corona-Virus verstorben. Sie stammen aus Ennepetal (3), Gevelsberg (3), Hattingen (2), Schwelm (2), Sprockhövel (1), Wetter (2) und Witten (2).

Für die bestätigten Fälle sowie für begründete Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 241 (Vortag 230) Personen im Kreis.