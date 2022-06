Ab Montag, 13. Juni, bis Mittwoch, 15. Juni, finden Montagearbeiten an Freiluftleitungen in der Kattenjagd in Witten statt.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hausnummer 39-62. Da der Einsatz eines Hubsteigers erforderlich ist, ist die Durchfahrt (in der Zeit von 8 bis voraussichtlich 17 Uhr) nur eingeschränkt möglich.

Die Zuwegung für die betroffenen Anwohner bleibt jederzeit aus Richtung Kamperbach und Vormholzerstraße frei.

Für Fragen stehen die Stadtwerke Witten unter der E-Mail: baustelle@stadtwerke-witten.de oder per Ruf an 02302 9173-541 zur Verfügung.