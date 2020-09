Bei Verstoß Mängelmelder Witten nutzen

Die einen gehen am kommenden Freitag für Klima und Umwelt auf die Straße und andere entsorgen ihren Müll einfach im Wald. Witten-aktuell-Leser Frank Rose informierte die Redaktion über eine Umweltsünde, dessen Zeuge er im Rüdinghauser Wald, nördlich der Ardeystraße, wurde. Alte Nachtspeicheröfen wurden hier illegal entsorgt. Das geht gar nicht, findet Frank Rose und ist zurecht wütend.

In diesem Fall konnte man die Täter nicht "in flagranti" erwischen und der Polizei melden. Dann gibt es im Nachhinein immerhin noch die Möglichkeit, den Mängelmelder für Witten zu nutzen unter www.daiswat.witten.de.