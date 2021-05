Am Freitag, 28. Mai, findet der Tag des Nachbarn in Witten statt, eine Initiative von nebenan.de und weiteren Kooperationspartnern.

Auch das Café Schelle und das Quartiersmanagement „Quartier am Pezza“ möchten diesen feiern. Am Tag der Nachbarn selbst kann man im Innenhof der WWO, In der Mark 26, zwischen 10 und 12 Uhr ein kleines Überraschungstütchen, unter anderem mit Samen für bienenfreundliche Pflanzen, erhalten. Zwischen 13 und 15 Uhr geht dies auch am Café Schelle, Schellingstraße 6/8.

Gesponsert werden die Samentüten von der Wohnungsgenossenschaft Witten-Ost eG und der Siedlungsgesellschaft Witten mbH.

Bei dem Angebot am Vormittag wird ein Imker vor Ort von seiner Arbeit erzählen und den Besuchern Rede und Antwort stehen. Zudem erfährt man, wie man selbst Wachstücher herstellen kann.

Auch die Awo-Kita Schellingstraße beteiligt sich an der Aktion: Dort am Zaun befinden sich „gute Wünsche zum Mitnehmen“ für die Nachbarn. Franziska Stein vom Café Schelle und Christina Gauer vom Quartiersmanagement „Quartier am Pezza“ veranstalten und begleiten die Aktion. Weitere Infos unter tagdernachbarn.de oder drk-witten.de/schelle.