Mit Unterstützung von Dolmetschern und einer Einsatzhundertschaft der Polizei nahmen Gesundheitsamt Mitarbeiter in Vollschutz Kontakt zu Hausbewohnern auf. Vier Wohnhäuser stehen ab sofort unter Quarantäne. Der erste nachgewiesene Fall der Britischen Corona- Mutation in Hamm hat einen Großeinsatz von Stadt und Polizei ausgelöst . Am Montag war das Testergebnis eines bulgarischen Bauarbeiters auf Montage positiv ausgefallen und das gleich hochansteckend mit der Mutation B.1.11.7.

Nur Stunden nach Bekanntwerden stand das Konzept des Corona - Krisengipfels. Vier mobile Test- Teams rückten zu vier Adressen in den Hammer Westen und Norden aus. Anhand der Meldeadressen geht man von 130 Personen aus ,die getestet werden müssen. Leider wurden nur 80 Personen angetroffen, der Rest soll sich bereits wieder im Ausland befinden.

Quelle:

Bild