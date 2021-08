4. Perspektivwechsel im Seidenweberhaus Krefeld - Tiberio Maccochi

Diese 4. und vorerst letzte Aktion der Silk City Gallery 2021 im Rahmen des Krefelder Perspektivwechsel unter der kreativen und engagierten Leitung der Kuratorin Fredda Wouters war für mich etwas ganz Besonderes. Zum ersten Mal konnte ich einen Street Art Event von Beginn an fotografisch begleiten. Das war außerordentlich beeindruckend. Dieses spannende "Making Off", ergänzt durch Informationen zu Kunst und Künstlern, zu dokumentieren, ist mein ganz persönlicher Umgang mit dem Thema Street Art.

Heute möchte ich euch Tiberio Mazzochi aus Italien mit seinem Werk " Koyote" vorstelle, das er als Hommage an Beuys gemalt hat. Die italienische Übersetzung findest du hier.

Tiberio Mazzochi I Kojote I Italien I Silk City Gallery I Krefelder Perspektivwechsel 2021

Foto: Samara Blue

hochgeladen von Samara Blue

Beuys, ein Indianer, ein Koyote, noch mehr Indianer? Was mögen diese Lebewesen gemeinsam haben?

Beuys, un indiano, un coyote, più indiani? Cosa possono avere in comune queste creature?

Anmerkung: Auch bei diesem Künstler kann man sehen, dass er die schwierige Situation der Menschen vom Theaterplatz war genommen hat und dass sie ihn bedrückt, dass er eine visuelle Darstellung es für notwendig, ja sogar für unerlässlich hält. Ein großes Dankeschön an den Künstler, der mich nicht nur mit Informationen zu seinem Kunstwerk "versorgt" hat, sondern mir auch Bildmaterial und Skizzen zur Verfügung gestellt hat.

Tiberio Mazzochi: sagt zu seinem Werk folgendes: "KOJOTE Street Art Arbeit made in KREFELD (Deutschland) Juli 2021 Freihandzeichnung. Beuys' emotionalste Performance:

"1974 wurde der Künstler in New York mit einem Kojoten für mehrere Tage in einen Käfig gesperrt. Bei sich hat er nur eine Filzdecke und einen Stock, den er als „eurasisch“ bezeichnet.

Beuys' Ziel war es, ein Vertrauensverhältnis zwischen ihm und dem Tier herzustellen, ein Symbol der Versöhnung zwischen Mensch und Natur, aber das Werk kann auch im politischen Sinne gelesen werden, als Versöhnungsritus zwischen den heutigen Amerikanern und ihren verfolgten Vorfahren und in Reservaten eingesperrt, symbolisiert durch den gefangenen Kojoten.

In meiner Arbeit mit dem Titel "COYOTE" wollte ich eine Parallele zu Beuys' Arbeit und seiner politischen Botschaft ziehen: die Marginalisierung der Indianer Nordamerikas. Also habe ich gesehen, dass sich die Dinge bis heute nicht verbessert haben .... die Leute, die routinemäßig durch diesen Ort namens "The Silk Factory" streifen, sind Vagabunden, Verzweifelte, Drogensüchtige ....

Von der Gesellschaft ausgegrenzt und vergessen, genau wie damals die Indianerstämme Nordamerikas wurden verfolgt und ausgegrenzt."

(Quelle: Tiberio Mazzochi FB Seite/persönlich)