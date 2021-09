Im Zeiten der Pandemie:

Während wir täglich einen Blick auf die zur Zeit sinkende Inzidenz schauen und auf Lockerungen hoffen passieren Dinge die so richtig weh tun.

RIP.

Traurig :

Eine Schwangerschaft - eine Geburt - ein Todesfall. Mit Entsetzen lese ich von einer einer jungen 29-jährigen Frau die an Covid-19 verstarb und nach Angaben des Krankenhauses per Kaiserschnitt zur Welt brachte. Die junge Frau war der Stadt Dortmund zufolge nicht gegen das Coronavirus geimpft. Der tragische Fall beweist auch junge Menschen sterben an Corona. Die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus verbreitet sich innerhalb der jungen Bevölkerung scheinbar immer stärker.

37,2 Prozent der Bevölkerung von Deutschland sind nicht geimpft:

Um die Impfquote im Land zu erhöhen, hat die Bundesregierung eine Impfwochenaktion ins Leben gerufen. Zu spät für die junge Schwangere aus Dortmund .

Quelle:

wa.de