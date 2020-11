Vorankündigung:

Ich schreibe mir die Welt manchmal schön.

Du auch?

Lust auf ein wenig dichten?

Ein Weihnachtliches Gedicht von dir und schon läuft sie wieder unsere kleine Aktion mit den kleinen Preisen in kleiner Runde.

Ein Vierzeiler reicht uns - darf aber auch gerne mehr sein .

Darin sollte vorkommen "Weihnachten, Corona und das Wort Hoffnung."

Du kannst deine Verse unter Kommentare hinterlassen oder auch auf deiner eigenen Seite.

Bei eigener Seite bitte einen Link schicken.

Wir starten am kommenden Sonntag den ersten Advent und am 6.12.2020

um 24 Uhr endet unser kleiner Wettbewerb.

Der nächste Beitrag zum Start erscheint am Wochenende mit dem Titel:

Jetzt geht es los ...



Bin gespannt was euch Poeten so einfällt.

Also am kommenden " Sonntag " neuer Beitrag und bitte dort dichten und reimen.

LG in die Runde und habt Spaß. 👍