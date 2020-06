Erste Erfolge:

Ein Forscherteam von der Universität North Carolina in Chapel Hill

hat neue Erkenntnisse in der Corona-Forschung .

Das Virus dringt über die Nase in den Körper ein.

Vor allem durch eine Tröpfcheninfektion soll nach einer neuen Studie

der Virus in den Körper eindringen.

Eine Mundschutzmaske muss also Mund und Nase bedecken da

Coronaviren über die Atemwege schwere Lungenentzündungen

verursachen können.

Forscher bestätigen, über welche Eintrittspforte Viren bevorzugt in

den Körper gelangen.

Mit Hilfe von Gentechnik konstruierten die Wissenschaftler eine grün

fluoreszierende Variante des Virus.

Grün schimmerndes Protein wurde ins Erbgut eingepflanzt.

So ließ sich während der Versuche besser feststellen, welchen Weg das

Virus vorzugsweise wählt.

Beobachtet wurde ,das Sars-CoV-2 in der Regel zuerst die Nasenschleimhaut

trifft und so in kürzester Zeit in die Atemwege gelangt.

Verständlich ,die Nase nimmt die Umgebungsluft ein und wohl kaum der

Mund.

Laut Autoren dieser Studien sollen Viren bestimmte zillientragenden Zellen in

der Nasenschleimhaut bevorzugen.

Grund:

Diese haben verhältnismäßig viele ACE2-Rezeptoren und über diese gelangen

Viren über die Zellen, vermehren sich und verbreiten sich .

Flimmerhärchen und ACE2-Rezeptoren :

Diese Zellen erleichtern dem Coronavirus das eindringen.

Quelle:

ruhr24.de /magazin