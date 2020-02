Trauriges ,vorzeitiges Ende für den venezianischen Karneval.

Eigentlich sollten die Karnevalsfeierlichkeiten bis Dienstag laufen.

Zwei Patienten mit dem Virus SARS-COV-2 infiziert sollen sich direkt in einem Krankenhaus der Lagunenstadt befinden.

In Italien lag die Zahl der Infektionsfälle bisher bei Einhundertdreißig.

Zwei Todesfälle gab es bisher im Norden Italiens.

Inzwischen meldet Italien einen weiteren Todesfall.

Um eine Ausbreitung des Virus einzudämmen, greift das Land zu drastischen Maßnahmen.

Die Isolation von Elf Städten erfolgte bereits.

Ein - und Ausreiseverbote erfolgten inzwischen.

Zuwiderhandlungen werden bestraft.

Flüchtende lösen eine strenge Anordnung aus und erfordern den Einsatz von

Armee und Polizei.

Hamsterkäufe:

In Italien bilden sich riesige Schlangen vor den Supermärkten.

Panik ist angesagt.