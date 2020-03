Traurige Gewissheit gibt es am Montagabend in Bochum: Zwei weitere Menschen, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren, sind gestorben. Damit zählt Bochum inzwischen sieben Verstorbene in der Corona-Krise.

22 Menschen auf der Intensivstation

220 Menschen sind aktuell mit dem Erreger infiziert, 22 davon befinden sich in stationärer Behandlung, darunter zehn, die intensivmedizinisch betreut werden. 42 Menschen sind inzwischen genesen.

Zutritt zum Rathaus nur noch in Ausnahmefällen

Die Stadtverwaltung weist unterdessen darauf hin, dass sehr viele städtische Dienstleistungen weiterhin verfügbar sind. Auch wenn der Zutritt zum Rathaus und den Außenstellen der Stadtverwaltung für Bürgerinnen und Bürger gerade nur noch in dringenden Ausnahmen möglich ist, können diese online auf einen Großteil der städtischen Dienstleistungen zugreifen.

Online-Service nutzen

Unter www.portal.bochum.de können rund 150 Dienstleistungen und Formulare abgerufen werden, zum Beispiel die Bestellung von Geburts- oder Lebenspartnerschaftsurkunden, Fahrzeugzulassungen und -abmeldungen, Parkausweise und Sondergenehmigungen. Die Stadtverwaltung bittet darum, alle Anliegen, die sich nicht auf diesem Wege erledigen lassen, schriftlich oder telefonisch abzuwickeln.