Einkaufserlebnis Baumarkt - Kunde König für eine ganze Stunde.

Ganz Deutschland werkelt herum und das eine oder andere Teil aus dem Baumarkt muss her.

In der Regel wird unsere Bestellung online geregelt und der perfekt gepackte Einkaufswagen steht kontaktlos bereit. Nicht durch die Reihen rennen müssen herumsuchen entfällt. Das ist etwas das in Corona -Zeiten super läuft.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Manchmal möchte Mensch sich aber den einen oder anderen Artikel ansehen und so wurde ein Termin ausgesucht und eine Stunde Baumarkt gebucht. Da in Bochum ein Baumarkt - Gigant Neueröffnung hatte schien es uns günstig einen anderen Baumarkt in Bochum am Castroper-Hellweg zu besuchen.

(stets unser Favorit)

Super gelaufen und diese Stunde ermöglichte es uns in Ruhe und Gelassenheit unsere Einkäufe zu tätigen. Keine 10 Kunden waren dort und freundliche Verkäufer stets zur Stelle. (die wir sonst oft vergeblich suchen)

Ein entspannter Einkauf das Personal hilfsbereit. Kunden denen ein Malheur passierte - die Maske und eine beschlagene Brille schienen schuld - auch dieser Kunde bekam ein verstehendes Lächeln.

Ich sag nur - nicht alles ist schlecht in Corona -Zeiten oder?

Mein Tipp:

Dann geh doch zum Bauhaus.