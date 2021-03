Die aktuelle Liste des Robert-Koch-Instituts führt die Balearen nicht mehr auf. Damit fällt kurz vor Ostern die Quarantänepflicht auch nach der Rückkehr nach Deutschland. Wegen stark sinkender Corona - Infektionszahlen hebt die Bundesregierung die Reisebeschränkungen für Mallorca auf.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Das beliebte Urlaubsziel der Deutschen gilt ab Sonntag wie auch die anderen Balearen - Inseln und einige spanische Festlandregionen nicht mehr als Risikogebiet laut RKI. 15 Hotels gehen Anfang April an den Start in Playa de Palma. Mallorca sieht wieder Licht am Ende des Tunnels.

Die Einkaufszentren dürfen bereits öffnen. Die Innengastronomie ab 15.3.2021. Bin gespannt auf die Zahlen wenn unsere Urlauber zurückkehren.