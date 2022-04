Der VfL Bochum punktet gegen das nächste Top-6-Team der Liga, der Klassenerhalt ist fast perfekt - doch für die größte Freude sorgte beim 0:0 gegen Bayer Leverkusen das Comeback von Simon Zoller. Und der Stürmer war sichtlich gerührt: "Es war sehr emotional!"

Er lächelte glückselig, schaute fast ein bisschen ungläubig und am Ende ging es sogar noch vor der Osttribüne hoch auf den Zaun zu den Fans: Für Simon Zoller dürfte das Spiel gegen Leverkusen ein perfekter Tag gewesen sein, auch wenn er nur gut zehn Minuten auf dem Platz stand. Nach seinem Kreuzbandriss und sieben Monaten harter Reha aber überhaupt wieder in der Bundesliga dabei zu sein, das sorgte nicht nur bei dem Stürmer für Riesenfreude. Die 25000 Zuschauer im ausverkauften Ruhrstadion hatten seine Einwechslung schon mit Standing Ovations begleitet. Und auch Thomas Reis sparte nicht mit Lob: "Zolli ist ein toller Spieler, der absolut die DNA des VfL in sich trägt. Für ihn war es nach dieser langen Leidenszeit und viel Schweiß wichtig, dass er jetzt wieder bei uns ist. Ich bin froh, dass er zurück ist!"

Zoller selbst sprach nach der Rückkehr ins VfL-Trikot über...

...den Moment der Einwechslung:

Es war sehr emotional und ein sehr, sehr besonderer Moment für mich. Ich habe sieben Monate hart dafür gearbeitet, die Saison noch mit zu erleben. Es fühlt sich sehr gut an, wieder auf dem Platz zu stehen.

...die letzten Monate:

Es war nervenaufreibend, die Heimspiele nur von der Tribüne aus zu erleben. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt wieder dabei bin und meinen Teil dazu beitragen darf, dass wir die Klasse halten. Ich freue mich, wieder anzugreifen.

...seine Beziehung zu den Bochumer Fans:

Die Fans stehen hinter einem und sie schätzen es, wenn man sich für den Klub zerreißt. Ich denke, das ist mir in den letzten Jahren ganz gut gelungen.

...die Chancen auf den Klassenerhalt mit dem VfL:

Die Jungs haben es bisher wirklich überragend gemacht. Wir haben 36 Punkte, das ist zu diesem Zeitpunkt fast schon phänomenal. Wir haben uns das hart erarbeitet. Wir fühlen uns so wohl, aber solange es rechnerisch noch nicht in trockenen Tüchern ist, müssen wir noch ein bisschen weiter malochen und weiter kämpfen, dann werden wir auch die restlichen Punkte noch sammeln.

...die Leistung des VfL in dieser Spielzeit:

Man muss schon sagen, dass wir bisher eine sehr, sehr seriöse Saison spielen und auch sehr konstant auftreten. Wir hatten auch mal etwas schwächere Phasen, aber auch sehr gute Phasen. Mit den 36 Punkten stehen wir völlig zu Recht da, wo wir stehen.

...seine Ziele für den Rest der Saison:

Ich freue mich jetzt einfach auf die letzten fünf Spiele. Ich habe vieles dafür geopfert, um am Ende dieser Saison noch dabei zu sein. Ich fühle mich gut, auch wenn ich merke, dass noch ein bisschen fehlt. Ich gebe jetzt aber alles dafür, dass ich vielleicht auch nochmal von Anfang an auflaufen darf.