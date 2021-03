Reizwörter wie Inzidenzwert, Distanzgebot, Triage, Coronatote oder Bindungslücken bündeln das Pandemieerleben in unangenehmer Weise. Dabei ist ständige Angst ein schlechter Berater. Gesund bleiben können diejenigen am besten, die das Lachen auch in Notzeiten nicht verlernen. Der bekannte Cartoonist Detlef Beck aus Leipzig versteht es, mit minimaler Couleur und wenigen Federstrichen klassischen Situationen der Medizinwelt das Lustige abzugewinnen. Hier geht es ums An- und Mitlachen, nie ums Auslachen. Schmunzeln ist auch erlaubt. Alle Akteure der Gesundheitssparte kommen in den Blick, Pflegekräfte, Ärzt*innen, Therapeut*innen, Krankenkassenangestellte und mehr - und natürlich König Kunde namens Patien*in. Becks Sprechblasen vermitteln einen Sprachwitz, der irgendwo zwischen ironisch und selbstverständlich liegt. Die feinen Nuancen machen den Künstler aus. Ob Tattoos, Kaiserschnitt, Gallensteine oder Schönheitsoperationen, alle kriegen "ihr Fett weg". Rollatoren firmieren als klimafreundliche Mobilitätsmacher mit perfekter Co²-Bilanz. Und natürlich steht auch das Thema Alltagsmaske auf der Cartoonagenda!

Reinschauen lohnt sich, Mitlachen hält gesund, das Werk zu Ostern zu verschenken freut Verlag und Kreativkünstler. Das Buch heißt "Warten auf den Doktor" und ist Ende 2020 erschienen im Mabuse-Verlag GmbH. Direkt bzw. über "Meet and Collect" oder "Click and Collect" gibt es das auch in der Buchhandlung um die Ecke. Dann lässt auch der Osterhase nicht lange auf sich warten!