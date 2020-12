Im diesem Jahr ist alles anders, viele Veranstaltungen mussten Corona bedingt ausfallen.

Das Ehepaar Nelly und Patrick Gottschling (Pächter der Bäckerei Tenbült mit Sitz in Millingen, Vrasselt und Emmerich) haben sich daher etwas besonderes einfallen lassen.

Sie bieten Ihr ihren Filialen einen kleinen Weihnachtsmarkt to go, mit Präsenten und Produkten aus eigenem Hause.

Am heutigen Nikolaustag den 6. Dezember 2020 konnten die Kinder aus Millingen und der Umgebung ihre Stiefel wieder abholen. Bis zum 3. Dezember lief eine Malaktion wobei ca. 83 Stiefel oder Schuhe mit einem Weihnachtsbild in der Bäckerei abgeben wurden.

Von 11.00 bis 12.00 Uhr war heute der Nikolaus in Millingen und gab jedem Kind seinen Stiefel zurück. Die Aktion wurde begleitet vom Team Foto Ecke aus Kleve, gegen eine kleine Spende konnten die Kinder und ihre Eltern sich mit dem Nikolaus fotografieren lassen.

Der Spendenerlös kommt den Kindergärten St. Quirinus und der Rappelkiste in Millingen zu Gute.

Von 13.00 bis 14.00 Uhr wurden auch noch ca. 40 Stiefel vom Nikolaus an die KInder in Emmerich an der Filiale Raiffeisenmarkt verteilt. Hier kommt der Spendenerlös der Fotoaktion dem Kindergarten St. Josef zu Gute.