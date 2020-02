Eine tolle Lokation für alle die spaß haben an die Fotografie.

Bunte Räume, Einrichtungen, US Cars,- Geldschrank, Supermarkt, Ballonraum, Diskokugel, Bälle Pool in verschieden Farben.

Viel Abwechslung bieten die offenen Räume,- es kann von einem zum anderen gegangen werden.

Personal steht zur Verfügung um Fragen oder technische Hilfsmittel wie Beleuchtung zu bedienen.

Eine vorab Reservierung ist online möglich, um Wartezeiten am Eingang zu vermeiden.