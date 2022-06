Programmänderung bei den Ringenberger Kulturtagen! Es erwartet Euch eine Mega Party! Eintritt frei!!!!!

Samstag, 25.06. ab 19:30 Uhr im Schloßpark Schloß Ringenberg - draußen und umsonst - mit einmaliger Atmosphäre!😄 Scots Project, eine 7-Köpfige Band aus Hückelhoven bei Heinsberg, die sich den schottischen und irischen Klängen verschrieben hat, tritt auf. Alle Titel werden in Ihrem einzigartigen BagRock-Style präsentiert. Mit BagPipes (Dudelsäcken) gespickt ist diese Band ein Erlebnis, das man nicht verpassen sollte. Bekannte Popsongs so wie irische und schottische Folksongs erhalten durch die Band einen eigenen Rahmen. So haben Sie diese Songs garantiert noch nicht gehört 🤩

Eintritt frei!