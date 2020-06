In der Mitgliederversammlung des Kreisverbandes von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreis Wesel haben die Mitglieder am Samstag, 06.06.2020, die Kandidatinnen und Kandidaten für die 33 Wahlbezirke zur Kreistagswahl aufgestellt und das Kreiswahlprogramm abgestimmt.

Die grüne Landratskandidatin Petra Schmidt-Niersmann aus Dinslaken und die Reserveliste mit 22 Kandidat*innen für die Kreistagswahl – angeführt von Ulrike Trick aus Schermbeck, Hubert Kück aus Wesel, Petra Schmidt-Niersmann und Christian Drummer-Lempert aus Hünxe - wurden bereits im Januar des Jahres gewählt.

Der Grüne Kreisverband Wesel hat damit, nach eigener Aussage, die Weichen für einen erfolgreichen Wahlkampf und für eine zukunftsorientierte und nachhaltige grüne Arbeit im Kreistag des Kreises Wesel gestellt. Die Mitglieder haben in der Versammlung für folgende Eckpunkte des Wahlprogramms gestimmt: Energiewende, Umwelt und Natur, Landwirtschaft, Verkehr, Wirtschaft und Strukturwandel, Soziales, Bildung, Kultur und Sport, Haushalt und Finanzen. Diese acht Themengebiete sind in den letzten Monaten von den Mitgliedern in Arbeitskreisen erarbeitet worden.

Die Sprecherin des Kreisverbandes und Landratskandidatin Petra Schmidt-Niersmann sagt dazu: “Unser Team besteht aus erfahrenen und jungen Mitgliedern. Engagierte Grüne mit frischen Ideen für den Kreis Wesel. Nach den Kommunalwahlen werden wir mit einem hochmotivierten Team grüne Politik im Kreis Wesel umsetzen können – davon bin ich überzeugt. Global denken, lokal aktiv werden, den Kreis Wesel besser und grüner machen. Das wollen wir für die Menschen, die hier leben!“