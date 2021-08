Am 23.08.2001 wurde Heinz Wansing zum ersten Mal zum Fraktionsvorsitzenden der Christdemokraten im Dinslakener Stadtrat gewählt. Dies geschah auch nach den Kommunalwahlen 2004, 2009, 2014 und 2021.

Rainer Hagenkötter, Parteivorsitzender der CDU Dinslaken, äußert sich anlässlich des Jubiläums: „Die gesamte CDU-Familie gratuliert Heinz Wansing zum 20. Jubiläum als Vorsitzender der CDU-Fraktion. Diese Gratulation ist mit einem großen Dank verbunden. Das Amt des Fraktionsvorsitzenden ist bei Weitem keines, das man nur ergreifen sollte, weil es sich auf dem Briefkopf oder im Lebenslauf gut macht. Fraktionsvorsitzender zu sein, bedeutet zu einem, eine heterogene Zusammensetzung von Fraktionsmitgliedern zu führen und gemeinsam zu guten Ergebnissen zu kommen, Mehrheiten mit anderen Fraktionen zu organisieren und im Zusammenspiel mit der Verwaltung das bestmögliche Ergebnis für die Stadt und zum Wohle der Dinslakenerinnen und Dinslakener zu erzielen. Zum anderen bedeutet der Fraktionsvorsitz auch, die CDU-Fraktion nach außen, tief in die Dinslakener Stadtgesellschaft hinein, zu repräsentieren und mit den Bürgerinnern und Bürgern in den Austausch zu gelangen. Wenn nicht gerade eine pandemische Lage herrscht, ist das eine Aufgabe, die neben der `klassischen` Politik viel Zeit verlangt und vielfach auch unterschätzt wird. Dinslaken hat ein so aktives Vereinsleben, das viele Veranstaltungen und damit auch Einladungen mit sich bringt. In all den Bereichen liegen die Stärken von Heinz Wansing. Über all die Jahre trat und tritt er als zusammenführender, integrierender Fraktionsvorsitzender auf, als verlässlicher Partner gegenüber anderen Fraktionen und repräsentiert die CDU-Fraktion bei zahlreichen Veranstaltungen und Feierlichkeiten in der Stadtgesellschaft. Heinz Wansing ist Dinslakener durch und durch. Das zieht sich durch seine gesamte Biografie. Dinslaken stand und steht für Heinz Wansing immer mit an oberster Stelle. Mit dieser Identifizierung, mit dem Antrieb, das Beste für die Stadt zu erreichen, motiviert er sein Umfeld und wird auch weiterhin so in den nächsten Jahren zum Wohle unserer Stadt agieren. Daher ist es kaum verwunderlich, dass immerhin fünf CDU-Fraktionen in unterschiedlichsten Zusammensetzungen sich jeweils Heinz Wansing zu ihrem Vorsitzenden gewählt hat. Ich möchte im Namen der CDU-Familie noch einmal Danke sagen und möchte dies auch bei seiner Familie tun, die in den letzten 20 Jahren aufgrund politischer Verpflichtungen wahrscheinlich das ein oder andere Mal etwas kürzertreten mussten. Was 20 Jahre Fraktionsvorsitz tatsächlich bedeuten, lässt sich nicht in ein paar Worten zusammenfassen. Herzlichen Glückwunsch und Danke, lieber Heinz!“