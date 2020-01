Ungebetene Gäste verschafften sich Zugang zur Postfiliale in Wulfen-Barkenberg.



In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe ein und drangen dann in die Räume einer Postfiliale am Wulfener Markt ein. Nach ersten Erkenntissen flüchteten die Täter, ohne etwas mitgenommen zu haben.