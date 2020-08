Auf der Rekener Straße in Lembeck sind am Sonntagnachmittag (23. August) ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen.



Nach bisherigen Erkenntnissen kam gegen 16.25 Uhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Dorsten aus einer Haus-Einfahrt gefahren, um danach Richtung Lembeck weiterzufahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 40-jährigen Motorradfahrerin aus Reken, die in Richtung Reken unterwegs war. Die Frau stürzte und wurde schwer verletzt.

Die Motorradfahrerin erlitt durch den Zusammenprall ein Polytrauma und musste mit dem Rettungshubschrauber Christoph Europa 2 schonend in ein Unfallklinikum geflogen werden.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, unterstützte den Rettungsdienst bei der umfangreichen Versorgung der Patientin und stellte eine Lande- und Startsicherung für den Rettungshubschrauber her. Die Landstraße musste für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme durch die Polizei bis in die Abendstunden gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich die Hauptamtliche Wache und der Löschzug Lembeck.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen / Feuerwehr Dorsten (DH)

Fotos: Bludau / Feuerwehr Dorsten