Die beiden neuen Trampoline in der Innenstadt am Franziskanerkloster und an der St. Agatha-Kirche wurden vermutlich am Wochenende durch Vandalismus beschädigt.

Unbekannte haben Maschen aus der Sprungbespannung herausgebrochen, vermutlich sogar mit Werkzeug und brachialer Gewalt herausgehebelt. Dadurch sind größere Löcher im Netz entstanden, in denen Kinder beim Hüpfen mit dem Fuß hängen bleiben und sich verletzen können. Die Täter müssen das gewusst oder vielleicht sogar gewollt haben.

Wegen der vorsätzlichen Herbeiführung einer Verletzungsgefahr wird die Stadt Anzeige gegen Unbekannt erstatten und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Beide Trampoline wurden nach Bekanntwerden der Beschädigungen durch Bauzäune und Hinweisschilder gesichert. Die Stadt kümmert sich um Ersatzbeschaffung für die beiden zerstörten Sprungmatten. Wie schnell diese lieferbar sind und eingebaut werden können, ist noch nicht klar.

Quelle: Stadt Dorsten

Fotos: Olaf Hellenkamp