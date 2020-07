Aktuell ist die Polizei in der Dorstener Fußgängerzone im Einsatz. Hintergrund ist ein Zwischenfall in einem Wollladen an der Essener Straße.

Was bis jetzt bekannt ist: Ein Mann soll einer Frau, möglicherweise seine Begleiterin, bei einem Streit in dem Geschäftslokal gegenüber gewalttätig geworden sein. Im Verlauf der handgreiflichen Auseinandersetzung wurde die Inhaberin des Wollhauses in die Regale gestoßen. Danach rannte der Mann Richtung Essener Tor und versuchte zu Fuß über den Westgraben zu flüchten. Dabei wurde er von einem Zeugen verfolgt. Dieser konnte den Flüchtenden zusammen mit einem Radfahrer, der zufällig den Westgraben befuhr, festgehalten werden. Der Täter wurde von den alarmierten Polizeibeamten festgenommen.