Seit dem Wochenende hängt ein großes selbstgemaltes Banner an einer Brücke über der Barkenberger Allee in Barkenberg. Mit diesem Bannerbedankt sich ein junges Mädchen bei allen Helfern in der Corona Krise.

DasBanner hat schon viel positive Resonanz bei Facebook hervorgerufen. Hier

erklärt auch die Mutter des Kindes, wie es dazu kam: „Auch meine Tochter

wollte sich bedanken nachdem ich ihr erklärt habe was es bedeutet wenn

Gewissen Menschen in dieser schweren Zeit arbeiten müssen! Also haben wir und heute hingesetzt und etwas gestaltet. Wir hoffen das es viele dieser

Menschen sehen und es ihnen vielleicht ein kleines Lächeln ins Gesicht

zaubert! Wir hoffen das alle gut durch die Corona-Krise kommen und gesund

bleiben.“ In einem Kommentar schreibt sie weiter, dass sie selbst wissen, dass noch viele andere fehlen, sie aber auch allen dankbar sind. Und das ist

was zählt.

Text und Fotos: Bludau