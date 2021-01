Das Dortmunder Wohnhaus, in dessen Keller gestern eine Schlangenhaut gefunden wurde, ist jetzt von Experten wieder freigegeben worden. Nach eingehender Untersuchung aller Räume haben die Fachleute die Beschränkungen für die Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus wieder aufgehoben. Die Bewohner wurden durch DOGEWO21 informiert, dass Sie heute Abend, 1. Januar, um 20 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren können. Der Keller wurde durch die Experten versiegelt und wird in den kommenden Tagen täglich nachkontrolliert.

Hintergrund:

In dem Mehrfamilienhaus in der Wittelsbacher Straße in der westlichen Innenstadt hatte ein Bewohner im Kellerbereich am gestrigen Silvestermorgen eine Schlangenhaut gefunden. Feuerwehr und Polizei hatten in Zusammenarbeit mit DOGEWO21-Mitarbeitern das Haus vorsorglich evakuiert. Hinzugezogene Fachleute haben das Haus daraufhin untersucht und Fangfallen aufgestellt. Diese wurden im Laufe des heutigen Tages von den Schlangenexperten kontrolliert. Hinweise auf eine Schlange ergaben sich dabei nicht.

Die Bewohner des Hauses, es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus mit acht Mietparteien, waren bei Verwandten untergekommen oder wurden in einem Hotel untergebracht. Das Haus ist bis 20 Uhr noch für den Zugang gesperrt.