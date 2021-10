Es ist der 2. Blindgänger aus dem Zweiten Weltkreig, der noch heute in Dortmund entschärft werden muss: Am Heiligen Weg sind davon ab 17 Uhr rund 1000 Anwohner*innen der Innenstadt betroffen.

Die britische 250-Kilogramm-Bombe wurde heute am Heiligen Weg bei Bauarbeiten gefunden. Die Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Arnsberg ist am Abend geplant. Um 17 Uhr startet jetzt die Evakuierung des umliegenden Wohngebiets, von der etwa 1000 Anwohner betroffen sind, die in einem Radius von 250 Metern wohnen.

Sie können in der Sporthalle des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums unterkommen. Ein Bus zur Evakuierungsstelle wird um 17.30 Uhr ab der Haltestelle Ernst-Mehlich-Straße abfahren.

Auch Busverkehr eingeschränkt

Durch die Entschärfung kommt es heute am frühen Abend zu Einschränkungen bei der Buslinie 452. Diese muss den Evakuierungsradius weiträumig umfahren. Daher entfallen die Haltestellen „Bismarckstraße“, „Moltkestaße“, „Heiliger Weg“ und „Olgastraße“ in beiden Fahrtrichtungen ersatzlos. Die Einschränkungen können bis in den späteren Abend hinein andauern.

Alle weiteren Informationen zur Entschärfung gibt es auf der Twitter-Seite der Stadt Dortmund Twitter Dortmund unter dem Hashtag #dobombe.