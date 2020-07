Als die Gruppenausstellung „Das Spiel muss weiter gehen!“ im Kunstbonbon, Chemnitzer Straße 11 geplant wurde, kannte man Corona noch nicht und so hat der Ausstellungstitel nun einen etwas doppeldeutigen Klang. Diese Ausstellung, die Samstag, 1. August, mit einer Vernissage eröffnet wird, ist ein „Fifty-Fifty-Experiment“, denn: Die Hälfte der 50x50 großen Exponate wurde von zwei Künstlerinnen nacheinander gestaltet und diese Bilder werden bei der Finissage am 5. September zu Gunsten des ambulanten Kinderhospizes „Löwenzahn“ versteigert. Mitgemacht haben Claudia Dröge, Michaela Düllberg, Gudrun Kattke, Claudia König, Ingrid Lacher, Virginia Novarin, Karin Schmidt und Eva Zimnoch.



Die Aufgabe war zwei 50 x 50 Malgründe relativ identisch vorzubereiten und dabei einige Details zu bestimmen, die bei beiden Exemplaren auch nach der Fertigstellung noch erkennbar sein müssen. Dann wurden die vorbereiteten Bilder fotografiert. Eins blieb bei der „Urheberin" und wurde von ihr fertiggestellt und das zweite wurde per Los einer anderen Teilnehmerin zugeteilt. Diese hatte dann die schwierige Aufgabe mit den vorgegebenen Anfängen weiter zu arbeiten und dabei die festgelegten Details zu erhalten. All dies mit dem Thema „Das Spiel muss weitergehen!" als Leitfaden. Obwohl es spielerisch zugehen sollte, dauerte es teilweise lange, bis eine Idee zur Weiterbearbeitung auftauchte. Präsentiert werden alle 16 Werke nun paarweise. Besucher sehen das „Original", das von der Künstlerin fertiggestellt wurde und daneben das Gemeinschaftswerk, das von einer anderen beendet wurde. Jeweils darunter werden die Fotos zu sehen sein, die das Anfangsstadium zeigen bevor die Vorlagen ausgetauscht wurden. Es entstanden acht „eigene" Bilder, und acht Gemeinschaftswerke, die am 5. September um 15 Uhr für den Kinderhospizdienst Löwenzahn versteigert werden. Als Auktionator konnte Thomas Dröge gewonnen werden.