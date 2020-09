Durch das Motto und die damit zusammenhängenden Projekte von „Nordstadt natürlich!“ sind Themen wie Upcycling, Stadtgärtnern oder Stadtgrün sowie Artenvielfalt und Klimaschutz schon längst in der Nordstadt angekommen. Hierdurch sind viele Aktivitäten im Stadtteil angestoßen worden, so etwa die „WERTstatt“ des MOBILE Selbstbestimmtes Leben e.V., die NOLA Lastenräder, das Baumscheibenpilotprojekt in der Braunschweiger Straße oder das Projekt „1000 Insektenhotels für die Nordstadt“.

Dieses Engagement in Verbindung mit einem, der Allgemeinheit dienlichen Umweltbewusstsein, soll weiterhin gefördert werden. AnwohnerInnen, Nachbarn, Initiativen und Vereine werden aufgerufen, sich mit vorbildlichen und nachhaltigen Mitmachaktionen im Bereich des Umweltschutzes zu bewerben. „Mitmachen“ bedeutet, mit einer tollen Idee die Menschen im Stadtteil einzuladen sich aktiv zu beteiligen und gemeinsam etwas in Sachen Umweltbewusstsein zu bewegen.

Ideen und Projekte möglich



Preiswürdig sind neue Ideen oder bereits umgesetzte Projekte, die einen Beitrag im Sinne des Mottos „Nordstadt natürlich!“ leisten. Zu nennen wären hier der Umweltschutz und das Stadtklima, etwa durch Müllvermeidung, umweltbewusste Mobilität, Altstoffverwertung, Aktionen für mehr Stadtgrün, nachhaltiger Umgang mit Trinkwasser oder zum Wohl der Tiere. Nicht zuletzt auch zur Förderung des Gemeinschaftssinns.

Verschiedene Kategorien und Themenfelder



Folgende Kategorien bilden die Voraussetzung zur Teilnahme am Wettbewerb:

Balkon (Balkongärtnern, Insektenschutz, Vogelhäuser u. a.)

Innenhof/Vorgärten (Innenhofgestaltungen, Kompostieren, Regenwasserrückgewinnung, Nisthilfen u. ä.)

Öffentlicher Raum (Baumscheiben, Randstreifen, Plätze, Gemeinschaftsaktionen gegen Müllansammlungen, usw.)

zu den Themenfeldern:



Upcycling ,

Stadtgärtnern/Stadtgrün,

Artenvielfalt und

Klimaschutz.

Die Ausschreibungsfrist endet am Freitag, den 31. Oktober 2020. Die Preisvergabe des Wettbewerbs wird auf Ende November 2020 terminiert.

Unterschiedliche Gewinne



Bei der Gestaltung und späteren Vergabe der Preisgelder wird zwischen Privatpersonen und Gemeinnützigkeit wie folgt unterschieden:

Privatpersonen erhalten Sachpreise bis max. 100 Euro (Werkzeug, Pflanzen, etc.). Gemeinnützige Initiativen können Geldpreise bis zu 300 Euro erhalten. In jeder Kategorie werden ein 1., 2. und 3. Platz vergeben. Zudem erhält jeder Preisträger in eine symbolische Anerkennung bzw. Wertschätzung in Form eines goldenen „Echt Nordstadt Herz“.

Jury und Initiatoren



Die Entscheidung trifft eine Jury aus VertreterInnen des SponsorInnen-Kreises, des Amtes für Stadterneuerung, dem Bezirksbürgermeister und einer Vertreterin des NABU Dortmund.

Das Projekt wird finanziert durch die Wohnungsunternehmen DOGEWO21, Julius Ewald Schmitt GbR, LEG Wohnen NRW GmbH, Spar- und Bauverein eG und VIVAWEST Wohnen GmbH und die Entsorgung Dortmund GmbH.

Das Quartiersmanagement Nordstadt ist ein Projekt des Stadterneuerungsprogramms „Soziale Stadt NRW - Dortmund Nordstadt“. Es wird mit Mitteln des Bundes, des Landes NRW und der Stadt Dortmund finanziert.