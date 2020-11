Eine einfach umsetzbare Verbesserung für den Radverkehr auf der Kampstraße in West-Ost-Richtung schlagen die Umwelt- und Verkehrsverbände ADFC, BUND, VCD in einem Antrag an die Bezirksvertretung Innenstadt-West vor.

Ihr Vorschlag beinhaltet die Abmarkierung eines Radfahrstreifens in West-Ost-Richtung und die Wegnahme eines illegal genutzten Pkw-Parkstreifens zwischen Freistuhl und Hansastraße. Derzeit müssen Radfahrer aus Richtung Westen am Eingang der Fußgängerzone an der Straße Freistuhl absteigen und ihr Rad bis zur Hansastraße schieben, während der von Osten kommende Radverkehr hier gemeinsam mit dem Kfz-Verkehr die Kampstraße nutzen darf.

Das Problem könne einfach gelöst werden, so die Vereine, wenn eine Sperrflächenmarkierung entfernt und das Parken auf der Nordseite der Kampstraße zwischen Freistuhl und Hansastraße verboten wird. Hier besteht derzeit ein eingeschränktes Halteverbot, an das sich aber kaum jemand hält.

Durchquerbarkeit der City verbessern



Der Vorschlag ist mit der Deutschen Umwelthilfe abgestimmt und gehört zu den von den Verbänden vorgeschlagenen Sofortmaßnahmen zur Erhöhung des Radverkehrsanteils in Dortmund. Schon lange fordern Vereine eine bessere Durchquerbarkeit der City für Radfahrer. Die vorgeschlagene Führung des Radverkehrs ermögliche auch eine Weiterführung des von Westen kommenden Radverkehrs bis zur Straße Friedhof und zum Pylon an der Reinoldikirche, auch während Veranstaltungen.