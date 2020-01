Nur kleine Änderungen plant DSW21 zum 7. Januar beim Fahrplanwechsel. Aufgrund der Sperrung der Rüschebrinkstraße befährt die Buslinie 417 (Logistikpark Westfalenhütte – Kirchderne) nun die Sinterstraße. Die Haltestelle Wambeler Holz entfällt, die Haltestellen Kaiserstuhl- und Walzwerkstraße kommen neu hinzu. Da es wegen der Verkehrssituation rund um die Fassstraße oft zu Verspätungen kommt, fahren die Linien 427 (Scharnhorst – Hörde) und 436 (Asseln – Hörde) zwischen 14.15 Uhr und 18.45 Uhr nur bis Willem-van-Vloten-Straße und wieder zurück. Fahrgäste nach Hörde können dort in die U41 einsteigen und an der nächsten Haltestelle Hörde Bahnhof aus- oder einsteigen.

Die Busumleitungsstrecke über Neu-Schüren entfällt. Die Haltestellen Schürener-, Erlenbachstraße und Am Dreisch werden wieder angefahren. Bei den 450er Bussen wurde (Westfalenhallen – Schanze) Richtung Schanze vorübergehend eine Umleitung über Olpketal fahren müssen. Aus diesem Grund wurden einige Abfahrten an der Schanze angepasst und finden zehn Minuten später statt.

Der 452er-Bus fährt samstagsfrüh schon um 6.47 Uhr ab Kreuzstraße in Richtung »Hauptbahnhof. Um pünktlicher zu fahren, wird der Fahrplan der Linie 475 (Mengede – Hauptbahnhof über IKEA Logistikzentrum) zeitlich angepasst. Aufgrund der Nachfrage werden Fahrten zusätzlich über das Logistikzentrum geführt.