Wunsch der Nordmarkt-Schüler wird jetzt erfüllt

Die Nordmarkt-Grundschüler besuchte Bürgermeister Dr. Ludwig Jörder, um ihnen zu berichten, wie ihr Projekt "Mehr Licht" aus der "Wunsch-Werkstatt“ umgesetzt wird. „Wünsche für die Stadt Dortmund“ – so lautete der Titel einer Aktion des Jugendamts, bei der Kinder und Jugendliche aus der Innenstadt ihre Anregungen für die Zukunft unserer Stadt kreativ auf Leinwände bringen konnten.

Beteiligt haben sich neben Schulen auch Kindergärten und Jugendtreffs. Nachdem die Ideen der jungen Künstler im Rathaus übergeben wurden, haben der Bezirksbürgermeister und sein Stellvertreter Dorian Marius Vornweg die Projektergebnisse genauer unter die Lupe genommen und aus 77 kleinen Leinwänden ein Projekt herausgesucht, das umgesetzt werden soll.

Das ausgesuchte Projekt heißt „Mehr Licht“, eingereicht von Kindern aus der Nordmarkt-Grundschule. Sie wollen nicht im Dunklen zur Schule gehen und wünschen sich auch mehr Licht auf und um Spielplätze. Noch in diesem Jahr soll deshalb am benachbarten Nordmarkt-Spielplatz die Beleuchtung verbessert werden.