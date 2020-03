Am heutigen Mittwoch sind 14 positive Testergebnisse dazu gekommen. Somit liegen in Dortmund aktuell insgesamt 76 positive Tests vor. Heute wurden im Gesundheitsamt weitere 90 Abstriche durchgeführt. Mit den Ergebnissen wird morgen oder übermorgen gerechnet.

Laut Allgemeinverfügung gilt, dass Rückkehrer aus Risikogebieten nach RKI-Klassifizierung für den Zeitraum von 14 Tagen nach ihrem Aufenthalt Gemeinschaftseinrichtungen wie KItas, Heilpädagogische Kitas, und auch Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen,

Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe nicht mehr betreten dürfen. Restaurants und Speisegaststätten dürfen laut Verfügung in Dortmund nur noch in der Zeit von 6 bis 15 Uhr geöffnet sein. Ausgenommen sind die Lieferung vorbestellter Speisen und Getränke sowie Außerhausverkauf, der nicht zum sofortigen Verzehr an der Verkaufsstelle vorgesehen ist. Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen. Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sind untersagt. Versammlungen auch zur Religionsausübung sind verboten. Kirchen, Islam-Verbände und jüdische Verbände haben entsprechende Erklärungen abgegeben.



Geschäfte dürfen sonntags öffnen

Geschäften des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochenmärkten, Abhol- und

Lieferdiensten, Apotheken sowie Geschäften des Großhandels ist die Öffnung an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr gestattet. Dies gilt nicht fürKarfreitag, Ostersonntag und Ostermontag.