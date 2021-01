Von sinkenden Inzidenzen in der Pandemie berichtete heute der Dortmunder Verwaltungsvorstand, doch zwei große Ausbrüche beschäftigen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. Im Kirchlinder Awo-Seniorenheim sind über 100 Mitarbeiter und Bewohner betroffen. Laut Gesundheitsamtsleiter Dr. Frank Renken sei hier jedoch das Ende des Ausbruchsgeschehens in Sicht. Im Brackeler Knappschaftskrankenhaus sind derzeit 60 bis 70 Patienten und Mitarbeitende mit dem Coronavirus infiziert.

Grade bei größeren Corona-Ausbrüchen werde in Dortmund darauf gesetzt, zu untersuchen, ob neue Corona-Varianten nachgewiesen werden können. Das sei bislang noch nicht der Fall. Die Corona-Abstriche werden in ein anderes Labor geschickt und dort ausgewertet.

Stadtweit sinken die Corona-Zahlen

Stadtweit ist die Corona-Inzidenz auf 98 gesunken, größte Corona-Ausbrüche betreffen Kirchlinde und Brackel. Im Awo-Seniorenheim im Westen Dortmunds sind über 100 Mitarbeitende und Bewohner betroffen, im Brackeler Knappschaftskrankenhaus 60 bis 70 Patienten und Beschäftigte. Mit dem Ende des Ausbruchs im Seniorenheim rechnet das Gesundheitsamt.

"Die Inzidenzen haben sich erfreulich entwickelt, sind aber noch deutlich zu hoch, wir müssen unter 50", setzt die Leiterin des Krisenstabs Birgit Zoener ein klares Ziel. Doch sei Dortmund heute "deutlich über 30 unter dem, was wir vor einer Woche hatten, das letzte Mal, dass wir unter 100 lagen ist drei Monate her", stimmt Zoerner der Blick auf die Inzidenz-Kurve optimistisch.

Krankenhäuser impfen jetzt weiter

Nachdem am Mittwoch die überraschende Mitteilung aus Düsseldorf kam, dass die Corona-Impfungen ausgesetzt werden sollten, können am Montag die Dortmunder Krankenhäuser nun die begonnen Impfungen des Personals fortsetzen.

"Das Impfzentrum werden wir ab dem 8. Februar, an sechs Tagen die Woche öffnen, auch an den Wochenenden, da sich sicher viele Ältere begleiten lassen wollen", erklärt die Krisenstabsleiterin, dass es auch Berufstätigen leicht gemacht werden soll, über 80-Jährige zum Impfen ZUr MUsic Hall nach Phoenix West zu bringen.

Zeiten für berufstätige Begleiter

Dafür werden die Öffnungszeiten des Impfzentrums auf nachmittags von 14 bis 20 Uhr gelegt. "Am 7. Tag donnerstags werden die Rettungskräfte und mobilen Pflegekräfte weiter geimpft", erklärt die Dezernentin. Zu den Engpässen beim Impfstoff informiert sie, dass die 1. Impfung in den Krankenhäusern unterbrochen wurde. Zur Organisation: Das Land lege, wenn in einem Senioren-Heim 400 Bewohner und Pflegekräfte geimpft werden, direkt 400 Impfdosen für die 2. Impfung zurück, damit der Abstand eingehalten werden kann.