Aufgrund der Corona-Pandemie können viele Dortmunder nicht mehr ihre Wohnung oder ihr Haus verlassen. Da leider nicht alle Menschen die Hilfe von Familienangehörigen oder Nachbarn in Anspruch nehmen können, bietet der DRK Kreisverband Dortmund mit seinen ehrenamtlichen Rotkreuz-Helfern Betroffenen Hilfe an.

Risikogruppen und Dortmunder, die bereits in Quarantäne geschickt wurden, unterstützt das DRK kostenlos beim Einkauf der Lebensmittel des täglichen Bedarfs.

Per Telefon anmelden

Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 12 Uhr können sich Hilfebedürftige über den freiwilligen Einkaufsdienst informieren unter Tel: 02 31 / 18 10 -2 38 oder per E-Mail Einkaufsdienst@DRK-Dortmund.de.

Das DRK sucht für diese besondere Art der Hilfe Lebensmittelhändler, die das DRK partnerschaftlich unterstützen. Händler können sich unter der Rufnummer melden.