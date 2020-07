Die Westfalenhütte ist für Dortmund so etwas wie ein Joker: eine innenstadtnahe Industriereservefläche. Ein sehr großes Gebiet mit Zukunft. Konversion nennen Planer es, wenn sie ein altes Gelände der Stahl- und Koksproduktion in ein grünes Wohngebiet verwandeln. Kaum zu glauben, wenn man von dem aufgeschütteten Hügel abseits der Werkstraße über die weite Brache auf zwei Bagger blickt, irgendwo da, wo die Hildastraße im Nichts verschwindet.



Noch ist bei Thyssenkrupp coronabedingt Kurzarbeit angesagt, doch der Kran dreht sich schon für die neue Anlage, die als Stahlgerüst wächst: Hier werden rund 100 neue Mitarbeiter zukünftig Qualitätsstähle für die Automobilindustrie fertigen. Heute arbeiten hier 1000 Menschen. Werden alle aktuellen Pläne in den nächsten Jahren hier auf der Westfalenhütte Realität, werden es Tausende mehr werden.

Amazon plant Endauslieferung

Amazon plant eine Endauslieferung an Verbraucher. Südlich der Westfalenhüttenallee liegt der Logistikpark, weiter genutzt werden sollen die zentralen gewerblichen-industriellen Flächen und das Borsigplatzviertel soll wachsen. Während Gewerbe und Logistik angesiedelt werden, soll gleichzeitig die Nordstadt und die OWIIIa mit der neuen "Nordspange" quer durchs Westfalenhüttengelände vom Verkehr entlastet werden. Sobald die Bewilligung für Fördermittel vorliegt, soll 2022 mit der Vorbereitung zum Bau der Hoeschallee begonnen werden, 2026 soll sie fertig sein. Mit der Fertigstellung der städtischen Maßnahmen sei 2028/29 zu rechnen. Die Kosten für die Haupterschließung werden auf rund 175 Mio € geschätzt.

Bagger rollen schon für neues Quartier

Gute Vermieter wünscht sich Bezirksbürgermeister Dr. Ludwig Jörder für das neue Borsigplatzquartier, dort, wo jetzt die ersten Bagger rollen. 800 neue Wohnungen, darunter öffentlich geförderte, aber auch eine hohe Eigentumsquote werden gebaut, umgeben von einem grünen Ring. Eine grüne Achse soll durchs zukünftige Viertel mitsamt Grundschule, Kita, Quartierstreff, Stadtteilpark und Supermarkt führen. Dazu soll ein Grünstreifen mit Rad- und Wanderwegen das neue Wohnquartier vom Werksgelände trennen und vom Hoesch- bis zum Fredenbaumpark führen.

Die Entwicklung der Flächen: