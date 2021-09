Um die Sperrstunde zu beenden startet die Stadt am 1. Oktober einen neunmonatigen Pilotversuch: Das Ziel ist es das Dortmund Nachtleben zu unterstützen. Viele andere Städte haben die Sperrstunde von 5 bis 6 Uhr morgens bereits aufgehoben. "Wir wollen Versuch mit drei Jahreszeiten bei normalen Verhältnissen", ist Dezernent Dahmen optimistisch, dass der Test klappt obwohl Clubs und Wohnhäuser in Dortmund eng beieinander liegen.



In zwei Clubs wird schon wieder getanzt. Zunächst bis Ende Juni 2022 dürfen die Dortmunder Clubs, Diskotheken und Gaststätten dann rund um die Uhr öffnen. Ordnungsamt und Wirtschaftsförderung begleiten den Versuch, auch polizeiliche Erkenntnisse sollen einfließen.

Eingeführt zur Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs



In einem Pilotversuch will die Stadt Dortmund die landesrechtlich vorgeschriebene Sperrstunde von fünf bis sechs Uhr morgens aufheben. Eingeführt wurde sie zum Schutz der Nachtruhe und zur Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs - nicht zu verwechseln mit der coronabedingten Sperrstunde. Neun Monate lang soll nun in Dortmund untersucht werden, ob es ohne die Sperrstunde zu Störungen kommt. In der Stadt liegen Wohnbebauung und Nightlife-Betriebe räumlich eng beieinander.