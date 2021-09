Auf dem städtischen Abenteuerspielplatz Scharnhorst (ASP) an der Flughafenstraße 512 haben die Aufräumarbeiten begonnen. Und der Verein BB4U (Bieber.Burmann for you e.V.) und diverse Sponsoren unterstützen die Stadt hierbei tatkräftig.



Nachdem in der Nacht zum 27. Juli durch Brandstiftung und Vandalismus die Werkzeugausgabe, die Schmiede und ein benachbarter Lagercontainer auf dem ASP-Gelände vollständig zerstört worden waren, haben jetzt am 8. September die Abbruch- und Aufräumarbeiten auf dem weitläufigen Gelände begonnen.

Ein Lichtblick auch für die vielen jungen Besucher*innen, denn mit Hilfe der Fachfirma Prümer aus Lünen und finanziellen Hilfen, organisiert durch den Verein BB4U und seinen Partner*innen, werden nicht nur die Reste des Brandes und der betroffenen Gebäudeteile entfernt, es wird alles gereinigt und für den schnellen Wiederaufbau vorbereitet.

Alle Beteiligten sind sich einig: Es muss einen Wiederaufbau für die wertvollen pädagogischen Angebote der städtischen Einrichtung in Scharnhorst geben. Dies versicherte auch Oberbürgermeister Thomas Westphal jüngst bei seinem Besuch im Rahmen seiner Sommertour (der Nord-Anzeiger und der Lokalkompass berichteten).

Regina Bieber vom Verein BB4U kündigte bereits ihre erneute Unterstützung mit den in der Vergangenheit beteiligten Firmen Signal Iduna, Rundholz, Meiko, Bedachungen Weller-Burmann und Elektro Kocher an. Das Gebäude und die Schmiede sowie Lager und Container werden wieder hergestellt.